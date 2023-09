Re Carlo, la guardia si infuria e grida al turista: «Non toccare». Cosa è successo

di Redazione web

A Londra, le guardie del re sono famose anche perché è risaputo che non possono reagire o rispondere a nessuna provocazione da parte delle persone o dei numerosi turisti che tutto l'anno e tutti i giorni visitano i palazzi reali o, almeno, i loro esterni. Quindi, la reazione di una guardia reale che rimprovera un turista fuori da Westminster ha fatto il giro del web: il video è diventato, addirittura, virale. Ma andiamo con ordine.

Meghan Markle, la "vendetta" dell'ex marito Trevor Engelson: ora lui è un pezzo grosso di Hollywood e ha sposato un'ereditiera

Harry, «Regina Elisabetta sconvolta dalle frasi di Spare lette prima di morire»: cosa rivela una fonte vicina a Buckingham Palace

La guardia del re

I palazzi reali sono presi di mira dai turisti che desiderano visitarli, scattarsi selfie e foto per, poi, magari, pubblicarle sui social. Alcuni di loro, però, agiscono in modo un po' indiscreto e non rispettano le regole a cui, in realtà, dovrebbero prestare attenzione come, ad esempio, non toccare i cavalli sopra ai quali siedono le guardie del re. Non si può mai sapere, né tantomeno prevedere, la reazione degli animali.

Per questo motivo, una guardia fuori da Westminster si è a dir poco infuriata con un turista. L'uomo si è avvicinato al cavallo per farsi scattare una foto ma, poi, ha alzato una mano per toccare le redini ed ecco che l'ufficiale ha urlato: «Non toccare le redini!». Il turista, quindi, con aria imbarazzata, si è allontanato immediatamente dall'animale ed è andato via.

L'episodio commovente

Alcuni giorni fa, invece, un adolescente in visita a Londra con la famiglia si è avvicinato al cavallo sopra al quale stava la guardia di turno. Il militare ha notato subito che si trattava di un ragazzo speciale e, per questo, gli ha permesso di accarezzare più volte il cavallo che si è goduto le sue coccole.

Ultimo aggiornamento: Domenica 3 Settembre 2023, 17:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA