William e Kate e i rapporti tesi con Camilla, interviene re Carlo: cosa ha detto

Ormai da qualche tempo, si vocifera che a Buckingham Palace, i rapporti tra Kate Middleton e la Regina Camilla non siano proprio distesi. La novità è che, ora, nemmeno William parrebbe andare molto d'accordo con la moglie di Re Carlo III che, stando a quanto riportano voci vicine a Palazzo, sarebbe addirittura intervenuto per placare gli animi. Il sovrano d'Inghilterra avrebbe rassicurato William e Kate sul loro importante ruolo all'interno della Royal Family.

Tensioni tra Kate e Camilla

È bastato un non inchino di Kate Middleton nei confronti di Camilla il giorno dell'incoronazione, per scatenare le voci di una pesante maretta fra le due. Voci che, poi, sarebbero state confermate da diversi esperti di corte. In questi ultimi giorni, i tabloid inglesi hanno parlato anche di tensione tra William e la Regina perché il principe del Galles non tollererebbe alcuni comportamenti della moglie di Carlo nei confronti di Kate. Inoltre, stando a quanto riporta il settimanale Nuovo, si pensa che fra i tre litiganti sia anche intervenuto il re che, secondo fonti vicine a Buckingham Palace, avrebbe detto (alzando più volte la voce): «Te (William, ndr) e Kate sarete presto sul trono, ma adesso devi smettere di giudicarmi». Inoltre, Re Carlo avrebbe aggiunto, sempre rivolgendosi al suo primogenito: «Sai bene che io sono stato costretto a sposare tua madre, Lady Diana, mentre tu hai portato all’altare la donna che amavi».

Le parole dell'esperto reale

Sulle tensioni di Buckingham Palace, è intervenuto l'esperto reale del Messaggero Vittorio Sabadin, che a Nuovo ha parlato del rapporto rinnovato tra il re e suo figlio: «Ora, il rapporto tra Carlo e William è molto buono. Il loro legame è stato poi rafforzato dalle difficoltà recenti della famiglia reale, tra la fuga in America di Harry e di Meghan Markle e gli scandali sessuali legati ad Andrea di York, il fratello del sovrano.

