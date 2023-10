William e Kate, l'insolito arredamento per la camera da letto: «Abbiamo i mobili Ikea»

di Lara Rolandini

William e Kate piacciono moltissimo ai sudditi inglesi perché le persone li vedono semplici e alla mano, nonostante, siano i due eredi al trono d'Inghilterra. Inoltre, i principi del Galles sono amati perché starebbero facendo crescere i loro tre bambini in un modo non troppo distaccato da loro, come si fa di solito con i reali, ma con un metodo per cui Kate risulta essere una mamma molto presente, anche se, affiancata dalla fidatissima tata. I due membri della Famiglia Reale, inoltre, piacciono ancora di più dopo le dichiarazioni rilasciate in merito... al mobilio.

William e Kate, insieme ai loro bambini George, Charlotte e Louis vivono ad Adelaide Cottage, in una sontuosa villa nel Windsor Home Park. Quando, però, i principi del Galles si recano a Londra, soggiornano in un appartamento di Kensington Palace dove si fermano quando devono presenziare a qualche evento ufficiale nella Capitale.

Alcune fonti vicino ai reali hanno dichiarato che proprio all'interno della base londinese, la "zona notte" è alquanto inusuale. Per prima cosa, William e Kate dormirebbero al piano terra, mentre, il personale, compresa la fidatissima tata Maria Tesera Turrion, sarebbe sistemato al primo piano. Chi ha avuto l'onore di fare visita alla casa londinese di William e Kate avrebbe potuto anche vedere che alcuni pezzi del mobilio sarebbero alquanto semplici e la conferma è arrivata anche dalla principessa.

Il mobilio dei principi del Galles

Effettivamente, qualche tempo fa, durante una visita Museo Nazionale di Architettura e Design di Stoccolma, Kate disse al responsabile del design di Ikea, Marcus Engman, di avere scelto i suoi mobili per le stanze del piccolo George e di Charlotte e così si presume abbia fatto anche con la stanza di Louis e di quella sua e di William. Engman le rispose: «Sono orgoglioso che possiamo soddisfare tutti. Questo è ciò che vogliamo che Ikea sia: per molte persone nel mondo, sia reali che persone comuni».

