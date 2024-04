Alba Parietti, l’emozionante ricordo di papà Francesco: «Voglio essere degna di portare il tuo nome»

di Cristina Siciliano

Alba Parietti mantiene vivo il ricordo di papà Francesco. La conduttrice infatti ha sempre parlato di suo padre come un uomo che per i suoi ideali di giustizia e libertà ha combattuto in prima persona. Non è la prima volta che Alba Parietti lo ricorda come «il Partigiano Naviga», il suo nome durante la Resistenza nelle Langhe piemontesi. Sono trascorsi molti anni dalla sua morte ma Alna lo ricorda oggi sempre con grande affetto e ammirazione.

Il ricordo

Alba Parietti ha pubblicato prima una foto retrò di suo padre Francesco e poi ha scritto nella descrizione del post Instagram una toccante dedica ricordando che è stato proprio il padre partigiano a insegnarle a essere libera. «Sempre sulle lapidi, a me basterà il mio nome, le due date che sole contano, e la qualifica di scrittore e partigiano. ( Beppe Fenoglio) “Alba Parietti figlia di Francesco Partigiano nelle Langhe poi chimico, il cui nome di battaglia era Naviga e di Grazia Dipietromaria, pittrice e scrittrice - scrive Alba Parietti su Instagram -.

La conduttrice ha concluso: «I più fortunati persero solo la gioventù per la nostra libertà. E io voglio essere degna di portare il tuo nome perché un partigiano la resistenza l’ha fatta per una vita intera».

