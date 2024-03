Micol Olivieri: «Mio figlio ha visto per la prima volta i Cesaroni. Ecco qual è stata la sua reazione»

di Cristina Siciliano

Micol Olivieri è stata una delle protagoniste de I Cesaroni, la serie televisiva Mediaset andata in onda fino al 2014. All'interno della serie, Micol interpretava una delle figlie di Lucia. L'ex attrice ha iniziato a recitare giovanissima e sul set de I Cesaroni per quasi tutte le serie, non aveva ancora compiuto la maggior età. Tanti anni di successo non hanno ad ogni modo fermato uno dei suoi più grandi sogni nel cassetto, ovvero formare una famiglia. Infatti oggi, Micol Oliveri è mamma di Arya, nata nel 2004 e tre anni dopo di Samuel, entrambi frutto dell'amore con il calciatore Christian Massella. L'ex attrice infatti dedica la maggior parte del suo tempo alla sua carriera come influencer e come mamma. Proprio nelle ultime ore Micol ha pubblicato un video in cui mostra la reazione di suo figlio Samuel dopo aver visto per la prima volta una puntata de I Cesaroni.

Micol Olivieri su Instagram

Micol Olivieri ha pubblicato un video nelle sue Instagram stories dove riprende suo figlio Samuel mentre guarda per la prima volta la prima puntata de I Cesaroni. «Oggi Samuel ha visto per la prima volta la serie», ha scritto Micol a corredo del video Instagram.

Una reazione che l'ex attrice non si aspettava tant'è che l'ha ribadito anche ai suoi follower. «La cosa più strana è che sia rimasto ipnotizzato per tutto il tempo», ha concluso Micol Olivieri.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 13 Marzo 2024, 21:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA