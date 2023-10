William e Kate, Carlo sarebbe molto geloso di loro: gli stanno rubando la popolarità

di Lara Rolandini

A Buckingham Palace, oltre alla Royal Family, regnerebbe anche la tensione tra William, Kate, Re Carlo III e la Regina Camilla. Infatti, i principi del Galles starebbero volando nei sondaggi tra i sudditi inglesi mettendo, così, in ombra i due sovrani in carica che non avrebbero preso molto bene il fatto di non essere così tanto apprezzati come gli eredi al trono. Gli esperti reali credono che Carlo sia geloso della loro popolarità.

Re Carlo e Camilla, l'indiscrezione: «Pesante discussione tra loro, la lite a causa di Harry». Cosa è successo

William e Kate e i rapporti tesi con Camilla, interviene re Carlo: cosa ha detto

Tensione a Buckingham Palace

Gli esperti reali ne sono convinti: a Buckingham Palace c'è tensione tra William, Kate e Re Carlo. Qualche tempo fa, l'autrice reale Ingrid Seward aveva dichiarato che, in maniera del tutto innocente, la principessa del Galles stava oscurando la figura del re all'interno dei sondaggi e il sovrano si sarebbe lamentato perché, per tutto il corso della sua vita, è stato messo in ombra da Lady Diana, prima, durante e dopo il loro matrimonio.



A confermare questa tesi, ecco le parole di Clive Irving, esperto reale che, in un'intervista rilasciata a The Express ha dichiarato: «C’è la netta sensazione che William comprenda gli umori e la realtà sul campo molto più di quanto potrà mai fare Carlo e sta svolgendo i suoi compiti molto bene». I sudditi inglesi apprezzerebbero William e Kate proprio per il lavoro che stanno svolgendo a Palazzo.

I risultati dei sondaggi

Inoltre, il fatto che Carlo e Camilla siano calati nei sondaggi, lo riportano anche i dati raccolti recentemente da YouGov: i due sovrani non compaiono sul podio. Il primo posto se lo aggiudica William con il 74% delle preferenze, a seguire, la principessa Anna e Kate Middleton si prende la terza posizione con il 63% dei consensi.

