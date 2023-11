Kate e Meghan, il retroscena su Lady Diana: «Gli hanno chiesto di vestire come lei, ecco perché»

di Redazione web

Kate Middleton e Meghan Markle sono le nuore di Lady Diana che, però, non hanno mai conosciuto. Tuttavia, secondo gli esperti reali, la Principessa del popolo sarebbe molto felice di entrambe che, con il loro stile, molto spesso la ricordano. Stando alle ultime dichiarazioni del giornalista e commentatore della casa reale, Omid Scobie, Kate e Meghan sarebbero state incoraggiate a vestire come Diana, in questo modo, «La sua figura non sarebbe mai stata dimenticata».

Le dichiarazioni di Omid Scobie

Omid Scobie è l'autore di un altro libro "scandalo" sulla Royal Family che si intitola "Endgame" ed uscirà proprio domani, martedì 28 novembre. All'interno dello scritto, il giornalista ha anche fatto sapere che, più volte, Kate e Meghan sarebbero state incoraggiate a "copiare" lo stile di Lady Diana. Su Page Six sono stati pubblicati alcune pagine che riportano: «Durante gli ultimi tredici anni, imitare lo stile di Diana è diventato quasi un obbligo all'interno della famiglia reale. Kate e Meghan sono state incoraggiate a vestire così da parte degli altri membri reali? A volte sì. È, infatti, risaputo che, più di qualche volta, qualche persona vicina a loro riprendesse immagini di Diana in un determinato luogo o momento per trovare idee e ispirazioni. Tutto ciò, può essere giudicato come un gesto tenero, ma è anche un po' un controsenso, dato che, è sempre tutto orchestrato dalle persone che hanno reso la vita di Diana un inferno».

Le rivelazioni su Kate Middleton

Omid Scobie, ovviamente, non si limita solamente a parlare di stile ma anche dei vari comportamenti dei membri della Famiglia Reale. Ad esempio, sempre sul suo libro Endgame, di Kate ha scritto: «È terrorizzata di fare qualcosa di più che sorridere».

