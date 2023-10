Harry e Meghan diventano due personaggi de I Griffin: la scena in piscina è esilarante

di Redazione web

Harry e Meghan, in un modo o nell'altro, riescono sempre a far parlare di sé. Per le vicende riguardanti la Royal Family, per le loro dichiarazioni contro la alcuni membri della famiglia, per le loro esternazioni durante i documentari o nelle biografie e per comparire nei panni di loro stessi all'interno dei cartoni animati. I Duchi di Sussex, infatti, sono stati inseriti in una delle ultime puntate de I Griffin.

La sitcom animata di Seth McFarlane, in uno degli ultimi episodi andati in onda negli Stati Uniti, ha avuto due ospiti speciali: Harry e Meghan che, sono stati pesantemente presi in giro a causa della loro posizione sociale. Infatti, i Duchi di Sussex nel cartone animato si chiedevano come mai fossero diventati così ricchi e famosi, salvo poi, ricordarsi dei loro accordi milionari con Netflix.

La scena che i fan della sitcom hanno trovato davvero esilarante mostra Harry e Meghan che, a bordo piscina, si rilassano. A un certo punto, un maggiordomo si avvicina al principe e dice: «Signore, i suoi milioni da Netflix per nessuno sa cosa». Quindi, Harry, infastidito, risponde: «Mettili con gli altri». Infine, la scena termina con Meghan che legge un messaggio sul display del telefono e dice: «Tesoro, è ora di fare il nostro post quotidiano su Instagram sponsorizzato da $ 250.000 per Del Taco».

Il contratto di Harry e Meghan con Netflix

Nel 2020, Harry e Meghan hanno firmato un contratto di cinque anni con Netflix e, stando a quanto scrive Forbes, il suo valore si aggirerebbe intorno ai 100 milioni di dollari.

