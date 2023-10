Meghan Markle, un reality nel suo futuro? «Ha incontrato le Kardashian e ci sta pensando»

di Redazione web

Meghan Markle, per una cosa o per un'altra, è sempre al centro dell'attenzione mediatica. La Duchessa di Sussex, attualmente, sta lavorando ad alcuni progetti di beneficienza con il principe Harry ma starebbe anche programmando il suo ritorno sulle scene e "per scene" si intende sul set. Meghan, infatti, non ha mai nascosto la sua nostalgia per il mondo di Hollywood che ha abbandonato quando è entrata a far parte della Royal Family. Ora, però, vorrebbe rimettersi in carreggiata e, forse, una possibilità gliela potrebbero dare le sorelle Kardashian.

Meghan Markle... Al passo con i Kardashian

Stando a quanto rivelano voci vicine a Meghan Markle, la Duchessa di Sussex starebbe valutando l'idea di partecipare a un reality show, ma non uno spettacolo qualsiasi, bensì, quello che racconta la vita delle imprenditrici statunitensi, ovvero, le sorelle Kardashian: Al passo con i Kardashian. La moglie del principe Harry potrebbe apparire come cameo in un episodio della serie e, inoltre, ultimamente, incontra spesso la famiglia con a capo Kris Jenner. Stando a quanto riferisce il The Mirror, sarebbe proprio Kris a volerla nel documentario.

Un insider ha rivelato a Bella Magazine: «Non è una coincidenza che le Kardashian si muovano tutte negli stessi ambienti della nuova cerchia di Meghan. È semplicemente una specie di piano: le due famiglie fanno squadra, anche se, Kris non vuole esporsi troppo per il momento perché pensa che sia ancora molto presto suggellare questa specie di legame».

L'opinione di Kris Jenner

Sempre la stessa fonta ha continuato a dire a Bella Magazine: «Per Kris Jenner non ci sarebbero problemi nel coinvolgimento di Harry e Meghan nella serie. Anche se dovesse essere solo un cameo, è una grande vittoria per Kris, dato che, i riflettori sono sempre puntati sui Duchi. Inoltre, le sta molto simpatica la mamma di Meghan, Doria Ragland, che ha incontrato a diversi eventi benefici».

Ultimo aggiornamento: Sabato 14 Ottobre 2023, 16:10

