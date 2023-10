Meghan Markle, la Regina Elisabetta avrebbe voluto che continuasse a recitare: perché ha deciso di smettere lo stesso

di Redazione web

Meghan Markle è sempre piaciuta alla Regina Elisabetta II che, come confermato dal principe Harry nel suo libro autobiografico Spare, l'ha accettata all'interno della Royal Family fin dal primo momento. Poi, con il passare del tempo, i rapporti con Buckingham Palace si sono deteriorati sempre di più ma, ora, spunta una nuova indiscrezione secondo cui la compianta sovrana d'Inghilterra avrebbe detto a Meghan di continuare la sua carriera di attrice. Ma andiamo con ordine.

L'indiscrezione su Meghan Markle e la Regina Elisabetta

Qualsiasi cosa facciano o dicano, Harry e Meghan riescono sempre a fare notizia e così è successo anche questa volta, anche se, non hanno rilasciato alcuna dichiarazione. Chi ha parlato del rapporto tra l'ex attrice e la Regina Elisabetta II era, però, molto vicino a Buckingham Palace. L'ex maggiordomo di corte, Paul Burrel, che spesso si confida con i tabloid inglesi tanto odiati da Harry, ha rivelato al Mirror US: «La regina fu molto gentile con Meghan, le disse anche: “Puoi continuare a recitare se vuoi, andare avanti con la tua carriera”. Fu Meghan, però, che all'epoca rinunciò all'offerta perché disse che per lei non si trattava di una rinuncia ma di un cambiamento nella sua vita». I sudditi inglesi, tuttavia, nutrirebbero qualche dubbio in merito alle dichiarazioni: a Elisabetta sarebbe davvero andato bene il fatto che Meghan avesse continuato a lavorare come attrice?

I Duchi di Sussex

Ormai, comunque, è acqua passata perché adesso, Harry e Meghan, ovvero i Duchi di Sussex vivono a Montecito, California dove stanno cercando di concretizzare i loro progetti lavorativi e l'ex attrice vorrebbe davvero tornare sul set.

