Kate Middleton, da quando Carlo III è re si sente più sicura: la scelta che non è passata inosservata

Una delle donne più amate del Regno Unito. Kate Middleton mostra una nuova sicurezza nel suo ruolo di Principessa del Galles, abbandonando i suoi abiti iconici a favore di eleganti completi per i recenti impegni. Il Daily Mail tratteggia così il nuovo "stile" della futura Regina. Questo cambio di stile, insieme al suo nuovo taglio di capelli, proietta un'immagine decisa e professionale.

Kate Middleton in sedia a rotelle gioca a rugby con i disabili: la futura regina (in tuta) vince e non trattiene la soddisfazione

William e Kate Middleton, gli appuntamenti segreti all'università lontani dai paparazzi

Il cambiamento con l'ascesa al trono di Carlo III

Fonti vicine alla futura Regina spiegano che questa svolta mette Kate finalmente a proprio agio nel suo ruolo. La sua crescita coincide con il lancio della campagna "Shaping Us" per evidenziare l'importanza degli anni dell'infanzia. Kate continua a collaborare strettamente con l'assistente personale Natasha Jackson, considerata una figura attiva e influente nel suo look. L'inizio del nuovo regno del suocero, Carlo III, sembra aver dato a Kate la libertà di fare scelte più audaci nel suo guardaroba. Con i suoi figli che crescono, ha più tempo per concentrarsi su se stessa.

Ultimo aggiornamento: Sabato 7 Ottobre 2023, 15:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA