Harry e Meghan, tregua di Natale: «Disposti a passarlo con la Royal Family». Ma Re Carlo non li ha invitati

Harry e Meghan non hanno partecipato al 75esimo compleanno di Re Carlo III che si è festeggiato qualche giorno fa: i due, infatti, non sarebbero stati invitati e, proprio per questo, non si sarebbero scomodati a partire dalla California per volare a Londra. Natale, però, è tutta un'altra cosa: è quel momento dell'anno in cui si prova ad appianare tutte le convergenze e in cui si cerca la pace più che la guerra. Stando a voci vicine ai Duchi di Sussex, questi ultimi vorrebbero trascorrere il 25 dicembre insieme alla Royal Family a Sandrigham.

Harry e Meghan, Natale in Inghilterra?

Stando a quanto riporta il Times e alle dichiarazioni di una fonte molto a Harry e Meghan, i Duchi di Sussex sarebbero pronti a una riappacificazione con la Royal Family e vorrebbero che i loro bambini Lilibet e Archie festeggiassero il Natale insieme a nonno Re Carlo e ai cuginetti. L'insider, tuttavia, aggiunge che un invito ufficiale non sarebbe ancora arrivato da parte di Buckingham Palace. L'ultima volta che Harry e Meghan hanno trascorso le festività natalizie in Inghilterra è stato nel 2018, prima dell'annuncio della loro separazione dai reali. Secondo quanto riferito da fonti vicine a Palazzo, la coppia vorrebbe un invito ufficiale per recarsi a Sandrigham, nel Norfolk. C'è, però, ancora qualcosa che potrebbe ostacolare l'avvicinamento tra i reali e Harry e Meghan. Ecco che cosa ha svelato l'esperto di corte.

Re Carlo, primo compleanno da sovrano (senza Harry): «Lui e Meghan rimarranno a debita distanza da Londra»

Le parole dell'esperto

Un esperto di corte ha fatto sapere che l'ultimo libro di Omid Scobie, commentatore reale, che è in uscita in tutte le librerie il 28 novembre, potrebbe creare non pochi dissapori tra i membri della Royal Family, rendendo, quindi, difficile un riavvicinamento tra le parti. Richard Fitzwilliams, altro noto esperto reale, ha dichiarato al Daily Star: «Con Re Carlo e Harry che hanno chiacchierato amabilmente il giorno del compleanno del monarca, è improbabile che questo tipo di dettagli da parte del suo biografo rendano più facile la riconciliazione o ispirino fiducia».

