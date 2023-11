Re Carlo, primo compleanno da sovrano (senza Harry): «Lui e Meghan rimarranno a debita distanza da Londra»

di Redazione web

Oggi, martedì 14 novembre, è il 75esimo compleanno di Re Carlo, il suo primo da sovrano d'Inghilterra. Il re ha deciso di trascorrerlo dedicandosi alla beneficienza che a che fare, soprattutto, con la battaglia contro lo spreco alimentare, il progetto si chiama Coronation Food Project. I sudditi, però, nonostante la lotta allo sperpero di cibo sia molto importante, vorrebbero sapere solo una cosa: Harry chiamerà Carlo per fargli gli auguri di buon compleanno? Ecco che cos'ha rivelato una fonte vicina a Buckingham Palace.

Le rivelazioni della fonte

Harry e Meghan avrebbero rifiutato l'invito al compleanno di Re Carlo, almeno così, è stato riportato dai media di tutto il mondo. Il portavoce del Duca di Sussex, tuttavia, ha tenuto a precisare al Daily Mail: «Non c'è stato alcun contatto riguardo a un invito per l'imminente compleanno di Sua Maestà, inoltre, i Duchi di Sussex non erano a conoscenza del fatto che il re stesse organizzando una celebrazione».

Da Buckingham Palace, però, continuano a sostenere che Harry e Meghan abbiano rifiutato l'invito a Londra, tuttavia, il secondogenito di Carlo non si è certo dimenticato del compleanno del padre che, forse, quest'anno, è un po' più importante degli anni scorsi. Una fonte vicina al Duca, infatti, ha dichiarato alla BBC: «Harry potrebbe chiamare Carlo nel pomeriggio o in serata, dipende dal fuso orario, ma lui e Meghan rimarranno a debita distanza da Londra. Se avverrà, la telefonata arriverà da Montecito».

Harry e i rapporti con la Royal Family

I rapporti tra il principe Harry e la Royal Family sono complicati ormai da qualche tempo e, proprio qualche giorno fa, il Duca aveva risollevato la polemica dicendo che non ha più contatti con la sua famiglia e che non aveva avuti nemmeno per il 75esimo compleanno.

