Re Carlo, il regalo di compleanno che non t'aspetti: la festa a Buckingham Palace e il mistero Harry e Meghan

di Redazione web

Re Carlo III, tra poco più di due settimane, compirà 75 anni e, a Buckingham Palace, fervono i preparativi per la sua festa. Tra chi si chiede se Harry e Meghan presenzieranno al compleanno del re e chi immagina il clima che ci sarà a Palazzo, qualcuno si chiede anche che cosa mai potrebbe desiderare il sovrano per il suo giorno speciale. In realtà, una bella iniziativa sarebbe già pronta per essere presentata.

Kate e William, il futuro di George li divide: la principessa è molto preoccupata. Ecco perché

William e Kate, Carlo sarebbe molto geloso di loro: gli stanno rubando la popolarità

Re Carlo III festeggerà il suo 75esimo compleanno con un progetto che ha a che fare con lo spreco alimentare, infatti, il sovrano si è sempre molto preoccupato del tema della povertà nel suo Paese. Stando a quanto riportano voci vicine a Palazzo, proprio il 14 novembre, Carlo svelerà il Coronation Food Project ed effettuerà una cospicua donazione privata affinché l'iniziativa possa essere avviata nel migliore dei modi. Il re si sta concentrando su questo nuovo progetto perché l'Inghilterra, stando ai dati divulgati da vari sondaggi, sarebbe il Paese europeo che spreca più cibo in assoluto.

Il Coronation Food Project

Il Coronation Food Project è la nuova iniziativa alla quale sta lavorando Re Carlo. Stando a quanto riporta il Daily Mail, il sovrano, insieme al suo team di lavoro, avrebbe deciso che questo progetto durerà cinque anni all'interno dei quali si vorrebbero avere dei miglioramenti in termini di numeri e soprattutto di spreco alimentare.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 23 Ottobre 2023, 17:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA