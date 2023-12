Kate, William furioso dopo le accuse di razzismo, il silenzio di Harry e Meghan dopo la "bomba" Endgame

La Royal Family è sotto attacco. Di Nuovo. Dopo le recenti rivelazioni di Omid Scobie nel suo Endgame, a Buckingham Palace si respira un'aria di grande tensione: Harry e Meghan non si sono ancora pronunciati in merito a quanto scritto dal loro "portavoce" e sembrerebbe proprio che il principe William sia furioso per le accuse di razzismo rivolte a Kate e a Re Carlo. Voci vicine al Palazzo pensano che l'erede al trono voglia prendere un provvedimento e "ripulire" l'immagine della moglie dopo le polemiche sollevate nei giorni scorsi.