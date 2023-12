Principessa Charlotte, mamma Kate preoccupata: «Non ha una sorella con cui confidarsi e fare 'cose da ragazze'»

di Redazione web

Kate Middleton, in questi giorni, è sotto ai riflettori di tutto il mondo: la principessa del Galles, infatti, è stata accusata di razzismo nel libro di Omid Scobie, Endgame. Buckigham Palace non ha ancora risposto ma si starebbe pensando a un'azione per ripulire l'immagine della futura regina d'Inghilterra. Nel frattempo, Kate si sta dedicando ai suoi bambini e sembrerebbe essere un po' preoccupata per la piccola Charlotte.

Le preoccupazioni di Kate per Charlotte

La principessina Charlotte è l'unica figlia femmina del principe William e di Kate Middleton. La bambina è molto legata ai fratelli George e Louis con i quali condivide praticamente ogni cosa. Una fonte vicino a Buckigham Palace, tuttavia, ha rivelato che la principessa del Galles sarebbe un po' preoccupata per la figlia perché non avrebbe una sorella o comunque una compagnia femminile con cui confidarsi o fare "cose" da ragazze.

L'insider ha rivelato a Closer Magazine: «Kate e Charlotte hanno davvero un rapporto molto stretto, proprio come Kate e sua madre, Carole. La principessa del Galles si rende conto che Charlotte non ha una sorella con cui confidarsi o fare pigiama party e, quindi, cerca di fare cose divertenti insieme a lei. Recentemente, ad esempio, sono andate a vedere il Balletto di Londra e, poi, hanno ordinato il servizio in camera e hanno guardato film insieme mentre mangiavano caramelle».

Kate, William furioso dopo le accuse di razzismo, il silenzio di Harry e Meghan dopo la "bomba" Endgame

Le rivelazioni della fonte

Infine, la fonte ha rivelato a Closer Magazine: «Kate si rivede molto in Charlotte: sono entrambe estremamente competitive, sicure di sé e desiderose di provare cose nuove. Charlotte, come la mamma, si lancia sempre in nuove esperienze e vuole sempre mettersi subito in gioco».

Ultimo aggiornamento: Domenica 3 Dicembre 2023, 11:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA