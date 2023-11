Meghan Markle affronta la sorella a processo: la Duchessa accusata di averla diffamata nell'intervista di Oprah Winfrey

di Redazione web

Meghan Markle continua a far parlare di sé anche oltreoceano e, questa volta, non per le vicende che hanno a che fare con la Royal Family. La Duchessa di Sussex, infatti, dovrà affrontare un'altra udienza che la vedrà confrontarsi con la sorellastra Samantha che la accusa di averla diffamata durante la famosa intervista da Oprah Winfrey. Samantha avrebbe chiesto a Meghan 75.000 dollari di risarcimento danni.

Il processo tra Meghan Markle e Samantha

Samantha è la sorellastra di Meghan Markle, ha 59 anni e in questo momento sarebbe furiosa con la Duchessa di Sussex. La donna, infatti, sostiene che la moglie del Principe Harry l'abbia diffamata quando, raccontandosi a Oprah Winfrey, ha detto di essere cresciuta da sola, come se fosse figlia unica. Per questo, Samantha richiederebbe anche un cospicuo risarcimento danni. Meghan, in passato, aveva già provato a respingere la denuncia ma il giudice ha fissato comunque il processo per il prossimo anno, a novembre 2024, nel frattempo, le due sorelle dovranno incontrarsi regolarmente per capire se sia possibile trovare un accordo in merito alla vicenda.

La parentela tra Meghan e Samantha

Meghan Markle e Samantha Markle sono figlie di Thomas Markle ma hanno mamme diverse. Al contrario di quanto riferito dalla Duchessa, Samantha ha sempre sostenuto che lei e Meghan sono cresciute insieme e hanno avuto una bella e serena infanzia.

Ultimo aggiornamento: Martedì 28 Novembre 2023, 17:28

