Re Carlo, il documentario sull'incoronazione: cosa ha detto a William prima di ricevere la corona

La BBC, il 26 dicembre, trasmetterà in diretta un documentario che racconta Re Carlo III e i momenti precedenti alla sua incoronazione avvenuta il 6 maggio scorso. Stando a qualche spezzone del film uscito sui social, il monarca quel giorno era davvero emozionato e come dargli torto, dato che, era una vita che aspettava quel momento. Una delle battute che il re ha fatto al principe William durante le prove della cerimonia, ha molto divertito i sudditi inglesi. Ecco di che cosa si tratta.

La battuta di Re Carlo III

Da diverso tempo, Re Carlo III appare nelle foto e nei ritratti di famiglia con le mani nascoste o che reggono qualche oggetto e il motivo è da ricercare nel fatto che il sovrano abbia le cosiddette "dita a salsiccia" che potrebbero essere causate dall'artrite. Comunque sia, non si era mai visto Carlo scherzare su questa sua situazione di salute, mentre, nel documentario sulla sua incoronazione, eccolo sorridere con il principe William che gli dice: «Spero di non avere troppi gioielli quel giorno». Quindi, il re gli risponde ridendo: «Ma tu non hai mica le dita a salsiccia come le mie».

Il documentario sulla giornata speciale di Re Carlo non si limita solamente a descrivere ciò che è successo prima dell'incoronazione ma anche i momenti successivi alla cerimonia, ovvero, il ritorno della Royal Family a Buckingham Palace.

Le parole della principessa Anna

Proprio riguardo al post incoronazione, è intervenuta la principessa Anna che nel documentario ha detto: «Tornati a Palazzo erano tutti molto più rilassati, è stato come vedere degli attori che scendono dal palco dopo aver fatto una performance per cui si sono davvero impegnati molto, è una sorta di sollievo avere finito».

