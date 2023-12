William, il mistero dell'ultima foto con la Royal Family. «Il principe nasconde molta rabbia»: ecco cosa rivela l'esperta

di Redazione web

La Royal Family, in questi giorni, è stata travolta dall'ondata di scandali portati dal libro di Omid Scobie, Endgame.

In particolar modo, ciò che più avrebbe offeso i reali (che non si sono ancora pronunciati in merito) sarebbero le accuse di razzismo nei confronti del figlio di Harry e Meghan, Archie. Nonostante queste illazioni, William, Kate, Re Carlo e la Regina Camilla devono comunque far fronte agli impegni reali e, nelle scorse ore, a Buckingham Palace, hanno dato il ricevimento annuale del Corpo Diplomatico. I reali sono stati immortalati in vari scatti che l'esperta del linguaggio del corpo ha osservato e sui quali si è espressa.

Le parole dell'esperta del linguaggio del corpo

L'esperta del linguaggio del corpo, Judi James, ha osservato attentamente l'ultimo scatto che ritrae la Royal Family e in un'intervista al Mirror ha detto: «Le pose del corpo e il poco spazio tra i reali confermano l'idea di unità di Camilla, Carlo, William e Kate. Il re e suo figlio maggiore stanno fianco a fianco e l'inclinazione delle loro teste, rivolte verso l'interno, segnalerebbe un pensiero allineato dei due e il fatto che vogliano prendere una posizione ben precisa in merito a qualcosa. William e Kate suggeriscono un certo ottimismo e c'è un po' di umorismo nell'espressione del principe, anche se sembra che i suoi denti siano leggermente serrati mentre sorride. Come afferma anche il recente libro di Omid Scobie, questo sorriso suggerirebbe tensione interiore o addirittura rabbia. Inoltre, sia Camilla che Kate erano al fianco e leggermente più indietro dei loro mariti e questo farebbe pensare a un senso di premura e protezione».

L'espressione di Camilla

Infine, Judi James ha concluso osservando l'espressione della Regina Camilla: «L'espressione facciale e il sorriso di Camilla hanno il maggiore impatto in questa foto.

