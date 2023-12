William e Kate pensano al futuro di George: niente famoso college dei reali. Ecco perché

di Sara Orlandini

William e Kate starebbero già pensando al college in cui iscrivere il principino George, nonostante abbia appena 10 anni. La Royal Family, tuttavia, prepara gli eredi al trono e tutti i figli maschi a entrare nel College di Eton, uno dei più prestigiosi e noti del mondo che ha formato autori e scrittori del calibro di George Orwell. Qualche tempo fa, però, voci vicine ai principi del Galles avevano fatto sapere che Kate non sarebbe stata molto d'accordo con William nell'iscrivere George a Eton e, ora, la possibilità che il principino non ci vada, sembrerebbe essere concreta.

William e Kate sull'istruzione di George

L'Eton College è stato frequentato sia dal principe William e che dal principe Harry che su Spare lo descrive come una scuola davvero difficile e «per chi ha tanta voglia di studiare». Inoltre, è un collegio prettamente maschile e tutti gli eredi al trono l'hanno frequentato, quindi, si vociferava, che uno dei dubbi di Kate fosse proprio questo: dividere George e Charlotte (che sono molto uniti) o rivoluzionare la storia provando a far accedere alla scuola anche la bambina, che sarebbe quindi la prima reale a frequentare Eton. Stando ad alcuni insider molto vicini a Palazzo, la possibilità che il principino non venga iscritto al College, starebbe diventando sempre più concreta. Infatti, nelle scorse settimane, Kate Middleton sarebbe stata avvistata due volte in visita al Marlborough College dove, a suo tempo, studiò anche lei. La scuola costerebbe 47.000 sterline all'anno e fornirebbe agli studenti una preparazione completa e molte attività sportive.

La scuola di George

Attualmente, George, insieme con i fratelli Charlotte e Louis, frequenta la scuola Lambrook che si trova nel Berkshire, Inghilterra, vicino alla casa dei nonni materni.

Ultimo aggiornamento: Domenica 17 Dicembre 2023, 16:46

