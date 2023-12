Royal Family, la super tata reale sul principino Louis: «Altamente sensibile e imprevedibile»

di Sara Orlandini

Uno dei membri della Royal Family che i sudditi inglesi amano per la sua simpatia, naturalezza e ingenuità è, sicuramente, il principino Louis, il figlio più piccolo del principe William e di Kate Middleton. Il bambino ha attirato l'attenzione anche durante l'ultimo evento pubblico a cui i reali hanno partecipato: il concerto di Natale, Together At Christmas, che si è tenuto nell'Abbazia di Westminster. L'esperta delle tate ha espresso la sua opinione proprio su Louis.

Le parole della tata

Jo Frost è una delle tate più esperte dell'Inghilterra e, poprio per questo, è soprannominata "Supernanny". In una recente intervista rilasciata a Hello! ha espresso il proprio parere in merito al principino Louis che, durante il concerto di Natale, ha scherzosamente soffiato sulla candelina della sorella Charlotte. La Supernanny ha detto: «Credo che il principe Louis sia un bambino altamente sensibile, è predisposto a reagire quando si trova in situazioni in cui è molto osservato e, talvolta, può eccitarsi tanto da diventare imprevedibile. A volte, può essere simpatico come quando spegne la candelina di Charlotte o più sfacciato come quando non vuole accettare ciò che gli viene chiesto da uno dei suoi genitori».

William e Kate genitori attenti

Infine, nella sua intervista, Jo Frost ha parlato di William e Kate quando vestono i panni di genitori: «I principi gestiscono il comportamento del figlio negli ambienti pubblici e cercano di bilanciare i comportamenti di Louis: gli lasciano spazio per essere se stesso ma, allo stesso tempo, cercano di fargli capire quando deve comportarsi meglio. Penso che William e Kate siano due bravi genitori».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 13 Dicembre 2023, 21:46

