Harry e Meghan pubblicano la loro cartolina di Natale ma manca qualcuno: la differenza con gli auguri di William e Kate

di Sara Orlandini

Come ogni Natale, anche quest'anno, i membri della Royal Family hanno voluto augurare buone feste ai sudditi inglesi e non e l'hanno fatto tramite le classiche cartoline natalizie che sono state pubblicate sui vari canali social. Se nei giorni scorsi, William e Kate hanno presentato la foto per le festività, nelle scorse ore, Harry e Meghan hanno pubblicato la loro. Le differenze tra le due cartoline sono diverse.

Gli auguri di Natale di Harry e Meghan

Harry e Meghan hanno pubblicato la loro cartolina di auguri di Natale con il seguente messaggio: «A nome dell'ufficio del principe Harry e di Meghan, del Duca e Duchessa di Sussex, Archewell Productions e Archewell Foundation, vi auguriamo buone vacanze natalizie. Grazie per tutto il supporto datoci nel 2023!». Harry e Meghan hanno voluto regalare ai loro fan una foto in cui sorridono, un'immagine che fosse il più naturale possibile e, infatti, hanno scelto uno scatto in cui si trovano a un'evento benefico. Anche questa volta, a differenza della cartolina presentata da William e Kate, mancano i loro bambini, Archie e Lilibet che i due preferiscono mantenere al sicuro da "occhi indiscreti". Inoltre, una delle grandi differenze notate dai sudditi, è che l'augurio di Harry e Meghan è colorato, allegro e spontaneo, al contrario, invece, di quello dei Reali: in bianco e nero, sorridenti ma sempre posati e con i bambini in prima fila. Sarà stata l'ennesima pensata di marketing da parte dei Duchi di Sussex che, ultimamente, hanno perso un po' di popolarità e quindi volevano dimostrare alle persone di essere ancora "come loro"?

La cartolina di William e Kate

La cartolina di Natale di William e Kate è bianca e nera. I principi del Galles, insieme con i figli George, Charlotte e Louis, sorridono posatamente verso l'obiettivo e indossano abiti casual ma eleganti che, in realtà, ricordano più un pomeriggio casalingo che il Natale. Tuttavia, anche la loro cartolina è piaciuta molto ai sudditi inglesi che hanno apprezzato la coerenza della Royal Family che si dimostra sempre posata e consapevole del ruolo che riveste.

Ultimo aggiornamento: Sabato 16 Dicembre 2023, 11:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA