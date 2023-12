Kate, il dispetto a George che ha spezzato il cuore ai sudditi inglesi: ecco cosa è successo

La Royal Family si sta preparando per il Natale e, come ogni anno in questo periodo, partecipa a vari eventi benefici, concedendo qualche momento di chiacchiera ai sudditi inglesi durante le uscite pubbliche. Durante una delle serate in programma, i reali hanno partecipato al concerto natalizio Together at Christmas, che si è tenuto nell’Abbazia di Westminster a Londra.

In quell'occasione, i sudditi hanno notato il dolce gesto di George nei confronti di mamma Kate che, però, non ha ricambiato. Ecco cos'è successo.

Il gesto del principe George

William e Kate sono arrivati all'Abbazia di Westminster a Londra, insieme ai loro tre bambini: i principini George e Louis e la principessina Charlotte. Prima di entrare nell'imponente chiesa dove il coro si stava preparando per cantare, George, Charlotte e Louis sono corsi verso una buca delle lettere alquanto speciale per inviare le loro letterine di Natale con su scritto i loro desideri.

Una volta lasciato il cartoncino dentro alla buca, i tre bambini sono tornati da mamma e papà. William ha preso la mano di Charlotte, mentre Louis quella di Kate. I sudditi inglesi, tuttavia, si sono accorti che anche George avrebbe voluto prendere la mano della mamma che, invece, ha lasciato che a godere della dolce stretta fosse solo il fratello minore.