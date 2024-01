«La regina Elisabetta è morta tranquillamente nel sonno»: gli ultimi istanti di vita della sovrana

Quando la regina Elisabetta II è morta, tutto il mondo si è fermato perché un pezzo di storia, non solo inglese, se ne era appena andata. Era l'8 settembre 2022 e molte cose all'interno della Royal Family stavano per cambiare per sempre: Harry e Meghan vivevano già oltreoceano, Carlo sarebbe diventato re e William, principe del Galles e, quindi, diretto erede al trono.

Nessuno, tuttavia, ha mai raccontato di come si sia spenta la sovrana più longeva di tutti i tempi, almeno fino a questo momento.