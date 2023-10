Kate e Harry, la situazione è ormai compromessa? Cosa succede a Buckingam Palace

Kate Middleton ha svolto in passato il ruolo di mediatrice all'interno della Famiglia Reale, riunendo suo marito, il Principe William e il Principe Harry dopo il funerale del Principe Filippo nel 2021. Oggi il Daily Mail fa il punto della situazione all'interno di una relazione sempre più complicata. La commentatrice reale Jennie Bond ha detto a Fabulous: «Catherine ha svolto il ruolo di pacificatrice in passato e ha riunito William e Harry, e credo che questo derivi dalla sua stessa famiglia e dai loro valori. Ma penso che sia arrivata a un punto in cui ha dovuto tirarsi indietro. Le cose sono andate troppo oltre, Kate si sente ferita e offesa».

Ultimo aggiornamento: Sabato 28 Ottobre 2023, 13:04

