Kate Middleton, imbarazzo per l'accusa della modella: «Costretta a stare su OnlyFans dalla sua famiglia»

I genitori di Kate Middleton, Carole e Michael Middleton, sono stati presi di mira da una campagna di poster, affissi dappertutto nel loro villaggio natale, Bucklebury, nel Berkshire, dove campeggia un'avvenente modella di OnlyFans, decisamente poco vestita.

Poster ovunque

La giovane donna sui poster, una 23enne di nome Molly, sostiene che il motivo, anzi la colpa, per cui è stata "costretta" a posare sul sito per adulti è proprio dei Middleton, la cui attività imprenditoriale è fallita, con debiti per 2,6 milioni di sterline, suscitando l'indignazione dei fornitori.

Per protesta

Decine di poster con la modella sono stati affissi in un raggio di quattro chilometri dal villaggio dei genitori di Kate e Pippa Middleton.

Non è pubblicità

Parlando al quotidiano The Sun, Molly ha detto di aver chiesto agli amici di appendere i poster per suo conto, come forma di protesta, anche se in realtà in molti sostengono che si tratti solo di una trovata pubblicitaria per ampliare i suoi profitti sulla piattaforma.

