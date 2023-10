Kate Middleton, il principe George verso Eton: lei rinuncia agli impegni di corte per prepararlo agli esami di ammissione

La principessa del Galles, Kate Middleton, ha avuto un periodo di grande attività negli ultimi tempi, partecipando a visite reali di alto profilo. Tuttavia, sembra che Kate voglia ora prendendosi una pausa dalle sue attività reali a causa delle vacanze autunnali dei suoi tre figli: il principe George, la principessa Charlotte e il principe Louis.

L'esame di George

Nel Regno Unito, i bambini sono attualmente in vacanza dalla scuola per due settimane, con il ritorno previsto il 30 ottobre. Non è chiaro come la famiglia passerà questo periodo di pausa, ma è possibile che il principe George, che presto avrà degli esami, utilizzerà questo tempo per lo studio.

