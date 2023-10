Re Carlo, al compleanno ha invitato anche Harry ma ha chiesto che non venga Meghan. E sulla scorta il principe perde un altro round

Rapporti ancora molto tesi tra il re Carlo III e Harry e Meghan. Carlo il prossimo 14 novembre compirà 75 anni e ha organizzato un evento benefico (presenterà il piano «Coronation Food Project», obiettivo: distribuire 200 milioni di pasti all’anno nel Regno Unito) e due feste. È il suo primo compleanno e ha bisogno che fili tutto liscio. Ha invitato anche il principe ma lo ha pregato di presentarsi senza la moglie Meghan Markle

Compleanno di Re Carlo, Harry si presenterà da solo o con Archie?

I party saranno dei Right Royal Tea Party, organizzati nelle sue residenze predilette: Dumfries House in Scozia e la tenuta di campagna di Highgrove, nel Gloucestershire. Ma il principe Harry parteciperà? Potrebbe riandare in onda un bis dell'Incoronazione: il duca di Sussex, 39 anni, c'è ma non è accompagnato dalla moglie, 42 anni. Potrebbe invece portare con sé il piccolo Archie. Carlo vorrebbe che i nipotini, Archie e i figli di Kate e William, socializzassero di più tra loro.

Harry e Meghan, la storia della scorta come è andata a finire?

I duchi sono stati privati della protezione della polizia finanziata dai contribuenti britannici quando hanno deciso di abbandonare lo status di realil e si sono trasferiti negli Stati Uniti nel 2020.

Gli avvocati di Harry avevano fatto ricorso contro questa decisione che però è stata riconfermata dall'Alta Corte di Londra a maggio.

I Sussex hanno pagato per la loro sicurezza negli Stati Uniti negli ultimi tre anni, ma un rappresentante della famiglia ha detto che il dettaglio americano non ha giurisdizione all'estero o l'accesso ai servizi segreti nel Regno Unito. Harry - che ha viaggiato da solo nel Regno Unito a maggio per partecipare all'incoronazione di suo padre e si accinge probabilmente a fare lo stesso per il suo compleanno - in precedenza ha detto di essere «gravemente preoccupato per la sua sicurezza e la sicurezza durante i viaggi futuri» nella sua patria e si sente insicuro portando con sé i suoi figli, il figlio di 4 anni Archie e 2-figlia di anni Lilibet.

L'ultima volta che Harry e Meghan hanno viaggiato insieme nel Regno Unito è stato per il funerale della nonna, la regina Elisabetta II, lo scorso settembre.

