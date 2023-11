Re Carlo III a Westminster per il King's Speech rende omaggio alla sua "amata madre"

Carlo III ha introdotto il suo primo King's Speech da re, il discorso a Camere riunite che segna nel palazzo di Westminster (Houses of Parliament) l'inaugurazione d'un nuovo anno di lavori parlamentari, con un omaggio alla sua defunta madre, scomparsa l'8 settembre 2022 dopo sette decenni di regno da record, come è consuetudine per un nuovo sovrano.

Il re ha sottolineato in apertura che si tratta del "primo King's Speech in 70 anni", quindi ha spiegato di voler leggerlo nel ricordo dello "spirito di servizio" verso il Paese esercitato senza risparmio "dalla mia amata madre" dal 1952 alla morte. Fonte video: Uk Parliament

