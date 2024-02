Meghan Markle, il veto di Harry: «Le ha impedito di scrivere un libro sulla propria vita». Il motivo rivelato dalla fonte

di Sara Orlandini

Harry e Meghan si sono allontanati dalla Royal Family, ormai, da diversi anni. I Duchi di Sussex, ora, vivono a Montecito in California e non hanno più nulla a che fare con la monarchia inglese che, nel corso della loro assenza a Londra, hanno attaccato più e più volte. Prima con l'intervista rilasciata a Oprah Winfrey, poi, con il documentario Netflix e, infine, con il l'autobiografia Spare. Stando a quanto rivela una fonte vicina a Harry e Meghan, anche l'ex attrice avrebbe desiderato mettere nero su bianco la storia della propria vita, magari con qualche frecciatina ai reali, ma il marito glielo avrebbe impedito.

Le rivelazioni della fonte

Harry e Meghan continuano a far parlare di sé nonostante, ormai, non siano più membri attivi della monarchia inglese. I duchi di Sussex, tuttavia, seguitano ad attirare l'attenzione dei media che si chiedono quali siano i loro nuovi progetti di lavoro o le loro prossime apparizioni pubbliche. La coppia scomoderebbe, addirittura, gli esperti di linguaggio del corpo che, tramite i loro gesti, cercherebbero di carpire quali siano i loro veri sentimenti. Una delle ultime voci su Harry e Meghan e che si fa sempre più insistente, riguarda l'ipotetica autobiografia che la duchessa avrebbe voluto scrivere. Inizialmente, la notizia era stata lanciata dall'esperto reale Tom Bower che aveva dichiarato che l'ex attrice era impegnata nella stesura di un libro che «avrebbe messo le cose in chiaro una volta per tutte».

Tuttavia, una fonte vicina a Harry e Meghan ha rivelato alla rivista OK!: «Harry ha detto, più volte, di avere materiale sufficiente per scrivere un seguito di Spare, ma quei piani sono stati accantonati. Ha anche impedito a Meghan di scrivere un libro tutto suo. All'inizio tutto ciò non è piaciuto alla duchessa ma ora sembra che i due si siano chiariti a riguardo».

Le dichiarazioni dell'esperto reale

Stando a quanto dichiara l'esperto reale Duncan Larcombe a OK!, l'ipotetico libro di Meghan Markle potrebbe davvero essere una cattiva mossa: «Causerebbe più divisioni di quanto fatto da "Spare" che è costato molto caro al principe Harry.

