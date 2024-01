Meghan Markle, nuovo progetto di lavoro: «Il ruolo più importante della sua carriera»

di Dajana Mrruku

Meghan Markle starebbe pensando al suo ritorno sul piccolo schermo. Queste sono le voci che circolano già da qualche tempo sui vari tabloid inglesi, ma questa volta il Daily Express US dà la notizia quasi per certa: «È in arrivo il ruolo più importante della sua carriera».

Mentre la cognata Kate e il suocero, re Carlo, si trovano in ospedale per riprendersi dalle rispettive operazioni a cui si sono sottoposti, Meghan Markle potrebbe fare «il colpaccio» e annunciare il suo ritorno in televisione nel suo «ruolo da sogno».

Andiamo a scoprire di che cosa si tratta.

Meghan Markle, il ruolo in tv

Dopo la reunion del cast di Suits in occasione dei Golden Globes, numerose voci hanno iniziato a circolare su un possibile reboot della serie o uno spin off.

La duchessa di Sussex potrebbe rivestire i panni di Rachel Zane, figlia del potente avvocato Zane che fa concorrenza ad Harvey Specter e Mike Ross. La storia d'amore tra Rachel e Mike ha tenuto incollati gli spettatori allo schermo della televisione fino alla fine quando, nell'ultima stagione, la ormai moglie del principe Harry ha dovuto rinunciare a girare la serie tv perché troppo impegnata con gli eventi a corte.

Cosa è cambiato da allora? In poche parole, la Megxit che potrebbe permetterle di tornare sul set e rirpendere in mano la sua vita e carriera, partendo da dove aveva lasciato, da Rachel Zane.

Ultimo aggiornamento: Domenica 28 Gennaio 2024, 11:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA