Meghan Markle, la Regina Elisabetta non avrebbe gradito il suo abito da sposa. Ecco cosa rivela l'esperta reale

Meghan Markle, quando entrò a far parte della Royal Family, scombussolò non pochi equilibri a Palazzo e quando sposò il principe Harry segnò davvero una nuova era per la monarchia inglese. Tuttavia, il Duca di Sussex, nella sua autobiografia Spare, ha raccontato che l'ex attrice era benvoluta dalla Regina Elisabetta II che la accolse positivamente in famiglia. Ora, però, l'esperta reale Ingrid Seward ha rivelato che l'abito da sposa di Meghan non sarebbe proprio piaciuto alla compianta sovrana e il motivo è presto detto.

Le rivelazioni dell'esperta reale

La Royal Family è sempre sotto ai riflettori e gli esperti reali, anche a distanza di anni, spolverano sempre qualche gossip. L'ultimo riguarderebbe Meghan Markle e la Regina Elisabetta II, infatti, nel suo nuovo libro intitolato "Mia madre ed io", Ingrid Seward ha rivelato che l'abito da sposa dell'ex attrice non sarebbe piaciuto proprio per nulla alla sovrana. L'esperta reale ha riferito a The Express: «Elisabetta confidò a una delle persone a lei più vicine, Lady Elizabeth Anson, che l'abito di Givenchy indossato da Meghan era "troppo bianco" per l'occasione, dato che, lei era già stata sposata in precedenza (con il produttore di Hollywood, Trevor Engelson, dal 2011 al 2013, ndr). La regina descrisse il vestito come "vistosamente verginale". Dal punto di vista di Elisabetta, infatti, non era appropriato che una divorziata che si risposava in chiesa sembrasse così "pura"». Tuttavia, il vestito di Meghan non fu l'unico elemento che fece storcere il naso alla regina.

Le critiche di Elisabetta II

Sempre stando a quanto scrive Ingrid Seward nel suo nuovo romanzo, Elisabetta II non avrebbe nemmeno apprezzato il fatto che Carlo accompagnasse Meghan Markle all'altare, dato che, il padre Thomas non si era presentato al matrimonio.

