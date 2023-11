«Re Carlo e Kate sono i razzisti accusati da Meghan», i nomi svelati in diretta tv: bufera a Buckingham Palace. William furioso, si valutano denunce

Adesso sì che è davvero la "fine dei giochi". Dopo 2 anni in cui nella famiglia reale britannica è successo di tutto, dall'uscita tumultuosa di Meghan e Harry alla morte della Regina Elisabetta, fino all'incoronazione di Carlo, una nuova bomba esplode a Buckingham Palace. E questa volta - stando ai rumors di palazzo - è davvero guerra. Non dei Roses, ma dei Royals. Il nuovo libro "Endgame" di Omid Scobie, definito da molti "il portavoce occulto" dei duchi di Sussex, svela (per errore?) nella versione olandese i nomi dei due presunti razzisti contro cui i Sussex avevano puntato il dito durante l’intervista concessa a Oprah Winfrey nel marzo 2021, quanto l’ex attrice era incinta di Archie. E anche se i nomi già da ieri circolavano online, nessuno in Gran Bretagna aveva osato farli. Fino a ieri sera.