Re Carlo: «Il suo staff è preoccupato, lavora troppo per la sua età. Deve rallentare»

Re Carlo III, nei giorni scorsi, ha affrontato un intervento alla prostata ed è stato operato e, quindi, ricoverato, alla London Clinic, stessa clinica in cui si trovava la nuora Kate Middleton. L'operazione sarebbe riuscita e stando a quanto rivelato da fonti vicine a sua Maestà, il re avrebbe voluto tornare a lavoro subito, anche se, per il bene della sua salute, gli sarebbe stato consigliato un po' di riposo. Secondo un insider vicino a Buckingham Palace, lo staff di Re Carlo sarebbe preoccupato perché il sovrano lavorerebbe troppo per la sua età.

Le dichiarazioni dell'insider

Il sogno di Re Carlo III, ovvero quello di salire al trono ed essere il sovrano d'Inghilterra, si è realizzato solo a 74 anni. Il figlio maggiore della compianta Regina Elisabetta II ha atteso tutta la vita di essere incoronato e, ora, che è il massimo esponente della monarchia del Regno Unito, desidera adempiere al meglio ai suoi doveri. Quindi starebbe dedicando la maggior parte delle sue giornate al lavoro e lo starebbe facendo anche ora, dopo l'operazione alla prostata.

Un insider vicino a Buckingham Palace ha rivelato la preoccupazione del suo staff. La fonte ha detto al The Sun: «Le persone che lavorano per lui sono preoccupate che stia facendo troppo per la sua età, in fondo ha 75 anni. A volte è difficile stargli dietro. Anche la Regina Camilla gli ha detto che ha bisogno di "rallentare" un po'». Proprio Camilla, nei giorni scorsi, aveva tranquillizzato i sudditi facendo sapere che l'intervento era andato bene.

Re Carlo innamorato del lavoro

In Inghilterra, Re Carlo sarebbe definito un workaholic, ovvero, una persona dipendente dal lavoro e anche i membri della Royal Family confermano che il sovrano non si ferma mai.

