William ha una parola in codice per dire a Kate che è arrabbiato: ecco quale

William e Kate sono una delle coppie dello showbiz e delle monarchie mondiali più unite di sempre. I principi del Galles che diventeranno sovrani d'Inghilterra sono molto uniti e anche in pubblico si scambiano sguardi complici o teneri sorrisi. Ora, Kate è ricoverata alla London Clinic dove si è sottoposta a un intervento all'addome di cui, però, non si conosce il motivo. William va a trovarla molto spesso e si sta prendendo cura dei loro tre bambini. Una fonte vicina a Palazzo ha rivelato qual è la parola in codice con cui Kate capisce se il marito è arrabbiato o meno.

La "parola segreta" del principe William

Da membri quasi più importanti della Royal Family (dietro solo a Re Carlo III e alla regina Camilla), William e Kate devono mantenere un certo riserbo e un certo comportamento in pubblico. Quindi, nonostante siano una coppia molto unita, non si sfiorano mai "maliziosamente" o non sono mai scomposti. Proprio per questo motivo, esisterebbero delle parole speciali per cui l'uno e l'altra capirebbero l'umore del partner. Stando a quanto rivela al Mirror una fonte vicina a Buckingham Palace, il principe William quando è arrabbiato, chiamerebbe Kate "tesoro", un appellattivo che potrebbe sembrare dolce ma... solo per le coppie normali. Infatti, i due principi, in intimità, utilizzerebbero il nomignolo "babykins". La fonte ha, poi, rivelato al Mirror: «William e Kate litigano poco ma quando lo fanno, lo fanno seriamente: durante le loro liti possono persino lanciarsi oggetti. Ma, poi, qualsiasi conflitto si risolve in poco tempo e con la pace tra i due».

Kate Middleton in ospedale

In questo momento, Kate Middleton è ricoverata alla London Clinic e William le farebbe visita molto spesso.

