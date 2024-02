Harry, il discorso (imbarazzato) alla premiazione NFL non convince: il principe non augura pronta guarigione a nessun membro della sua famiglia

di Redazione web

Il principe Harry, in questi giorni, è stato al centro dell'attenzione dei media di tutto il mondo. Dopo avere scoperto del tumore di Re Carlo III si è subito precipitato a Londra per accertarsi delle sue condizioni di salute salvo, poi, ripartire 24 ore più tardi per tornare nuovamente negli Stati Uniti dove, a Montecito, in California, lo stavano aspettando la moglie Meghan Markle e i loro bambini Archie e Lilibet. Nelle scorse ore, poi, il principe ha presenziato alla cerimonia di premiazione dell'NFL al Resorts World Theatre di Las Vegas dove ha consegnato il premio Walter Payton Man of the Year al giocatore dei Pittsburgh Steeler, Cameron Heyward. In molti si sono stupiti che, all'interno del discorso del principe Harry, non venisse mai menzionato nessun membro della Royal Family, specie Re Carlo e Kate Middleton che, in questo periodo, non sono in massima forma.

Il discorso del principe Harry

Il principe Harry partecipa spesso a premiazioni ed eventi mondani nei quali tiene discorsi significativi o d'incoraggiamento a seconda del luogo in cui si trova. Quasi sempre, all'interno dei suoi monologhi brevi, ringrazia la moglie Meghan Markle o comunque i suoi bambini per essere sempre al suo fianco. Proprio per questo motivo, nonostante i rapporti non siano idilliaci, in tanti si aspettavano che il Duca spendesse due parole per Re Carlo e la cognata Kate che, ora, non godono proprio di buona salute. Tuttavia, Harry si è solamente concentrato sullo sport e non ha toccato altre tematiche che, magari, avrebbero potuto metterlo in situazioni indesiderate.

Le parole dell'esperta reale

Jennie Bond è un'esperta reale e ha rilasciato alcune dichiarazioni al Daily Mail in merito alla visita del principe Harry in Inghilterra: «Quella spaccatura con William profonda adesso, che nessuno dei due fratelli sa bene come fare un passo verso l'altro, semmai ci fosse la volontà. Il fatto che i due non si siano incontrati quando il Duca è stato a Londra, la dice molto lunga.

