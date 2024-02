«William non ha nessun interesse a parlare con Harry, a meno che...». Cosa rivelano gli esperti di Corte

di Redazione web

Tra William e Harry non scorre più buon sangue ormai da diverso tempo. Ufficialmente, da quando il Duca di Sussex ha fatto le rivelazioni scottanti nell'intervista con Oprah Winfrey, ha realizzato il documentario Netflix insieme alla moglie Meghan Markle e ha, poi, scritto e pubblicato "Spare". Ufficiosamente, da quando i due erano adolescenti, come racconta Harry nella sua autobiografia, appunto. Qualche giorno fa, il figlio minore di Re Carlo è stato a Londra per visitare il padre al quale hanno diagnosticato un tumore e, stando a voci vicine a Buckingham Palace, sarebbe stato propenso a incontrare William che, però, non ne avrebbe voluto sapere. Secondo alcuni esperti reali vicini a Palazzo, il futuro re d'Inghilterra potrebbe accettare un incontro con Harry solo a patto che lui faccia un'azione ben specifica. Ecco di che cosa si tratta.

Possibile incontro tra William e Harry?

Ingrid Seward, redattore capo di Majesty Magazine, ha rivelato al The Sun: «William sarebbe sconvolto dal fatto che Harry abbia scelto, ancora una volta, di fare visita a Re Carlo, solo tornare a Londra e risolvere alcuni problemi lasciati in sospeso con i tabloid inglesi. William non ha assolutamente alcun interesse a parlare con Harry finché quest'ultimo non si comporterà da gentiluomo e non si scuserà per gli anni di offese e insulti che ha rivolto alla Famiglia Reale. William deve essere furioso con Harry perché potrebbe ripensare a tutti gli anni in cui ha cercato di proteggerlo nonostante tutto e in questo momento della sua vita in cui è preoccupato per suo padre e sua moglie, suo fratello non gli ha ancora chiesto scusa per tutte le dichiarazioni fatte in passato».

Le parole di Antonio Caprarica

Qualche giorno fa, Antonio Caprarica è stato intervistato da Vanity Fair e a proposito del rapporto tra William e Harry (e se quest'ultimo potrebbe mai tornare sui suoi passi) ha detto: «Assolutamente no. È rientrato per visitare il padre, come è normale che sia, ma la questione è con il fratello, una frattura difficilmente sanabile.

