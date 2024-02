William, prima uscita pubblica (con Tom Cruise) dopo la notizia del tumore di re Carlo: «Significa molto per me»

di Dajana Mrruku

Sono momenti molto delicati per la famiglia reale e per il principe William che si ritrova da solo a dover sostenere il peso del regno, con il padre re Carlo III che ha un tumore e la moglie, la principessa di Galles e Cambridge Kate Middleton in convalescenza dopo un'operazione "programmata" all'addome. L'arrivo del fratello, il principe Harry, sembrerebbe aver peggiorato la situazione, visto il rapporto molto teso tra i due.

Mercoledì 7 febbraio, William ha fatto la sua prima apparizione pubblica da quando sono state annunciate le operazioni di re Carlo e Middleton.

La prima uscita pubblica di William

Durante la prima uscita pubblica di William, al Gala insieme a Tom Cruise, il principe si è lasciato andare ad una confessione sulla salute della principessa Kate, rivelando le fantastiche cure mediche di due infermiere filippine che sono al suo capezzale e la aiutano in tutto e per tutto.

«Buona sera a tutti. Grazie a tutti per essere qui. E grazie a coloro il cui duro lavoro ha reso possibile questa serata. Coglierei cogliere l'occasione per ringraziare, anche, per i gentili messaggi di sostegno a Catherine e a mio padre, specialmente negli ultimi giorni. Significa molto per tutti noi», ha detto commosso il principe William di fronte alle persone presenti.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 8 Febbraio 2024, 16:40

