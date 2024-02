Harry a Londra da re Carlo, il retroscena: «Ha fatto felice il papà, ma il fratello William l'ha snobbato»

Il principe Harry, dopo aver saputo della diagnosi di tumore di Re Carlo III si è precipitato subito a Londra per incontrare il padre. Stando a quanto rivelano fonti vicine a Buckingham Palace, il sovrano avrebbe molto gradito la visita del figlio più piccolo che non vedeva da diversi mesi. È stato riportato che Harry sarebbe anche stato pronto a un confronto pacifico con il principe William e, magari, a tornare a casa, invece, ha trascorso la notte in un albergo.