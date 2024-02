Re Carlo, i sensitivi: «Conseguenze devastanti per la Royal Family»

di Redazione web

Re Carlo III ha un tumore, lo ha comunicato Buckingham Palace con un comunicato diramato qualche giorno fa. Il sovrano d'Inghilterra è stato operato alla prostata nelle scorse settimane, ma la diagnosi di cancro non sarebbe da ricollegare direttamente a ciò che ha avuto.

Da Palazzo arrivano rassicurazioni perché fanno sapere che la malattia è stata scoperta in tempo. Tuttavia, alcuni sensitivi si sono espressi in merito al destino di Carlo.

Ecco cos'hanno rivelato.

Le parole dei sensitivi

Dopo la diagnosi di tumore, Re Carlo III è stato il protagonista delle letture sul futuro da parte di vari sensitivi. Ad esempio, la veggente Deborah Davies ha fatto sapere al Daily Star: «Questa notizia porterà conseguenze devastanti all'interno della Royal Family», anche se, non ha rivelato cosa potrebbe accadere. Poi, ha aggiunto: «Nessun altro è in grado di farsi carico del peso della monarchia inglese, a parte William e Kate che ora sta recuperando dall'intervento. I sudditi possono fare affidamento solo su di loro perché i bambini sono troppo piccoli. Tuttavia, il tumore di Carlo potrebbe far riavvicinare William e Harry che, al momento, sono molto preoccupati. Penso che potremmo vedere re William molto prima di quanto ci aspettassimo. Viste la condizioni di salute, non sarebbe affatto una sorpresa se Carlo abdicasse».

Le rivelazioni del Nostradamus moderno

Anche Athos Salomé, il Nostradamus moderno si è espresso in merito al destino di Re Carlo III e al Daily Star ha rivelato: «ll re deve cercare di stare a riposo e curarsi per far sì che la sua salute migliori.

