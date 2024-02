Kate Middleton operata, il principe William torna in pubblico: ecco il suo primo appuntamento

di Cristina Siciliano

Lontana dalla famiglia, ma mai sola. Nelle due settimane di ricovero alla London Clinic, Kate Middleton ha dovuto affrontare una dura prova non solo dal punto di vista clinico – pare che l'intervento programmato all'addome fosse legato a condizioni di salute serie e che il Palazzo abbia deciso di darne notizia in concomitanza con l'operazione del re per sviare l'attenzione dalla principessa, ma anche dal punto di vista umano. Quel che è certo è che la principessa del Galles non si è ancora mostrata in pubblico e continuerà ad essere assente da ogni impegno fino alla completa guarigione. Per il principe William è diverso nonostante in questi giorni sia stato sempre vicino a Kate.

Il primo impegno pubblico post operazione di Kate

Kensington Palace ha infatti confermato che il principe William tornerà agli impegni pubblici mercoledì 7 febbraio. Il primo impegno al quale il principe del Galles dovrà parteciare sarà una cerimonia di investitura al Castello di Windsor.

Il Principe di Galles è patrono dell'Air Ambulance di Londra da marzo 2020, dopo aver sostenuto il 30° anniversario dell'ente di beneficenza nel 2019.

