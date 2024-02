Carlo parla del tumore: «Grazie per pensieri così gentili, sono il più grande conforto e incoraggiamento»

Dopo la visita lampo del principe Harry, volato apposta da Los Angeles per accertarsi delle condizioni del sovrano e subito ritornato a casa, Carlo e Camilla hanno lasciato Clarence House per ritirarsi nella tenuta di Sandringham. Da qui re Carlo continuerà ad aprire le sue Red Boxes, mentre una volta alla settimana incontrerà il primo ministro.

E proprio di recente il sovrano 75enne ha lasciato la sua prima dichiarazione scritta e ha ringraziato di cuore per i messaggi di sostegno del pubblico.

