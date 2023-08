Cristina Plevani, l'ex vincitrice del Grande Fratello: «Programma che ha stancato, lo chiuderei. Signorini non è super partes»

di Redazione web

«Il Grande Fratello ha stancato, non è più quello di una volta». Lo ha detto Cristina Plevani, vincitrice della prima edizione del reality ora condotto da Alfonso Signorini. «Tra cambiare modo di condurlo e toglierlo, dopo 23 anni non vedo il senso di mandare ancora in onda il Grande Fratello - ha detto in un'intervista su Radio Radio durante la trasmissione "Non succederà più" -. Però, capisco che a livello commerciale ci sia ancora tanta pubblicità e quindi i soldi che entrano in azienda. A me dopo 23 anni ha stancato. Io lo chiuderei. Lo avrei chiuso già anni fa. Se vuoi mandarlo in onda cambia il nome, perché quello non è più il Grande Fratello. Non ci sono più le regole della prima edizione: niente acqua calda, solo un'ora la mattina per lavarsi, niente lavatrici, prove settimanali per guadagnarti da mangiare altrimenti vivevi con il riso o con quello che ti offriva il Grande Fratello, avevi delle ristrettezze, eri isolata dal mondo, noi avevamo il pollaio, le galline, le uova fresche. Poi avevi anche modo di passare le giornate con le prove settimanali, adesso devi litigare per risultare simpatica. Non mi piace guardare un programma e essere nervosa mentre lo guardo».

Cristina Plevani e il commento su Alfonso Signorini

Su Alfonso Signorini, Cristina Plevani ha detto: «Come presentatore a me non piace, grande professionista come giornalista, ma come conduttore no. Mi ha sempre dato l'impressione che ci fossero dei suoi amici, dei privilegiati, alcuni concorrenti che avevano un trattamento diverso dagli altri. Signorini mi dà spesso l'idea di non essere super partes. Quando c'era Katia Ricciarelli, ha avuto un trattamento diverso.

Il commento sugli opinionisti

«Cesara Buonamici è un'opinionista diversa dalle precedenti - ha detto Cristina Plevani -. Speriamo che guardi il Grande Fratello. Sugli opinionisti ho sempre il punto di domanda. Se mi piaceva Sonia Bruganelli? Ni. Sicuramente è molto diretta e non ha nulla da perdere. Non risultava molto simpatica, ma quello non è un difetto. Io simpatizzo per chi non deve essere per forza simpatico. Ad esempio, quando c'era Adriana Volpe, preferivo Bruganelli. A me questi sorrisi, questi ammiccamenti da conduttrice che deve essere per forza bella davanti alla telecamera non piacciono. Orietta Berti non mi piaceva. Non c'entrava assolutamente nulla con il Grande Fratello e secondo me non lo seguiva nemmeno, piena di impegni com'è, secondo me non perdeva tempo a guardare il Grande Fratello. Gli autori le avranno detto le dinamiche della serata, come funziona tante volte».

Domenica 20 Agosto 2023

