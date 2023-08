Grande Fratello, Corrado Tedeschi confessa: «Mi hanno chiamato per la nuova edizione»

di Redazione web

Il cast della nuova edizione del Grande Fratello si sta sempre più delineando e il cast dei vip sembra essere pronto: le chiamate sono state fatte e i provini pure. Mentre sono ancora in stato di avanzamento i provini per il cast nip, di personaggi non famosi.

Tra le chiamate fatte, c'è stata anche quella a Corrado Tedeschi, conduttore e attore italiano, che ha rivelato tutto durante l'ultima intervista.

Corrado Tedeschi: «Mia figlia Camilla cresciuta dietro le quinte, adesso recitiamo insieme»

Corrado Tedeschi: «Evans e Davis, vi svelo il loro Kind of blue»

La chiamata di Alfonso Signorini a Corrado Tedeschi

Corrado Tedeschi, in una recente intervista fatta a Gente ha rivelato che: «Qualche anno fa mi hanno contattato per l'Isola dei famosi, dovevo partecipare con mia figlia. E di recente mi hanno telefonato per il Grande Fratello.

Forse questa nuova "rivoluzione educata" che piace tanto al conduttore, l'avrà portato ad accettare? Intanto tutto ciò che sappiamo che il Grande Fratello tornerà a settembre, al timone ci sarà sempre Alfonso Signorini e come unica opinionista, la giornalista Cesara Buonamici.

Ultimo aggiornamento: Sabato 12 Agosto 2023, 17:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA