Corrado Tedeschi e la figlia Camilla, aperitivo in via Veneto: boom di selfie davanti ai passanti incuriositi

Ultimo aggiornamento: Venerdì 26 Giugno 2020, 19:45

Aperitivo inpere suaLa 23enne ha raggiunto il papà aed è stata immortalata dal “re dei paparazzi”Nella via della Dolce Vita all'Harry's bar padre e figlia si sono divertiti a fare selfie con lo smartphone e non sono passati inosservati. I passanti che hanno riconosciuto lo storico conduttore sono stati incuriositi dalla presenza della ragazza.è una giovane attrice già protagonista del filmdimentre a teatro ha diviso il palco con il papà nella commedia brillante. Sulla performance della ragazza, Corrado Tedeschi ha avuto modo di dire «È fantastica». In una recente intervista aha parlato della sua vita privata e ha raccontato di essersi riavvicinato molto ai figli dopo la malattia.«C'è stata una pagina nera della mia vita... - aveva detto a- È stata una cosa che ha segnato naturalmente la mia vita, ma non mi sono mai detto: "Perché proprio me?". Ho ringraziato Dio, ho avuto un amore bellissimo, dei figli meravigliosi. Ho avuto tutto quello che potevo avere, se proprio tocca a me, va benissimo così. Con i medici giusti ho cominciato questa battaglia e ce l'ho fatta».