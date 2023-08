Edoardo Tavassi e la cucina da 13mila euro, la risposta agli hater: «Meritiamo l'estinzione»

di Redazione Web

Edoardo Tavassi ha aperto un box di domande nelle sue Instagram stories e ne ha approfittato per rispondere e per fare chiarezza una volta per tutte in merito all'argomento della cucina da 13.000 euro. Stando ad alcune indiscrezioni, sembrerebbe che Micol Incorvaia e l'ex gieffino abbiano acquistato una cucina così costosa. Ma andiamo a vedere cosa ha risposto l'ex gieffino a tale domanda.

«Pensa se arriva questa cucina da 13mila euro adesso a Roma con il Corriere Amazon mentre io sono in Sicilia - ha sottolineato Edoardo Tavassi nelle sue Instagram stories -. Come mi rode il cu*o. Ma voglio sapere, ma vi pare che io ho la casa in affitto di 50 mq e mi prendo la cucina da 13mila euro? Dove ca**o me la metto questa cucina da 13mila euro? In terrazza? Io non lo so se è più stupido chi ha inventato questa storia o quelli che ci credono».

Con tali parole l'ex gieffino ha voluto porre fine a quei pettegolezzi che circolavano in merito a questa questione.

