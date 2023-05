Edoardo Tavassi e Micol Incovaia: appuntamento a quattro con la sorella Guendalina. Ma qualcosa va storto

di Redazione web

Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia appaiono sempre più in sintonia. La loro storia d'amore continua a gonfie vele e i fan non potrebbero essere più felici per i loro beniamini che, una volta usciti dal Grande Fratello Vip, hanno potuto vivere la loro relazione al massimo.

Nelle storie di Instagram condividono spesso momenti della loro quotidianità insieme, come è successo la scorsa sera quando i due hanno organizzato un'uscita a quattro con la sorella di Edoardo, Guendalina Tavassi, e il suo compagno, Federico Perna in una escape room (un gioco che si vive in prima persona, dove i protagonisti vengono chiusi in una stanza e devono riuscire a scappare dopo aver risolto vari indovinelli) a Roma.

La serata è iniziata tra le risate e i quattro erano totalmente inconsapevoli di ciò che li aspettava. L'escape room organizzata da Edoardo, infatti, prevedeva un attore nei panni Jason Voorhees che aveva il compito di spaventarli e inseguirli. La serata ha preso, così, una svolta imprevista.

«Micol è stata rapita» ma era parte dell'escape room

L'appuntamento a quattro tra Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia con Guendalina Tavassi e Federico Perna è stato ricco di emozioni. I quattro si sono recati in una escape room dove hanno vissuto momenti di paura: sono stati inseguiti da un attore che interpretava Jason Voorhees.

Guendalina, d'altro canto, è tornata a casa con un livido sulla mano dopo che Edoardo Tavassi le ha schiacciato il dito. L'ex gieffino, infatti, stava cercando di scappare da Jason. «Manco fosse quello vero, menomale che non aveva paura», ironizza la sorella.

La serata è passata in ottima compagnia, tra aneddoti divertenti sull'escape room e cena in un ristorante di Roma, "Dal Bersagliere".

Ultimo aggiornamento: Sabato 27 Maggio 2023, 12:03

