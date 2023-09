Stefano De Martino scatenato come Belen: balla e canta con la sposa al matrimonio

di Redazione web

Settembre è ancora uno dei mesi preferiti per festeggiare i matrimoni: non fa così caldo come a luglio e agosto, ma si può sperare ancora nelle belle giornate d'estate senza afa e senza i temporali soliti di ottobre e novembre. Ecco perché sono ancora molte le cerimonie che si svolgono in questi giorni. Lo sa bene Stefano De Martino che è stato invitato al matrimonio di una coppia di amici ed è stato immortalato in alcune storie su Instagram mentre si scatena tra balli e canti insieme agli invitati, proprio come successe a Belen ed Elio Lorenzoni al famoso battesimo.

Andiamo a scoprire che cosa è successo durante la festa.

Stefano De Martino scatenato canta al matrimonio

Stefano De Martino è stato filmato mentre canta e balla con Francesca La Marca, ballerina professionista, amica e sposa. Tra i due la complicità è molto papabile, sono amici da molti anni e il ballerino era sereno e felice, per la prima volta dopo molto tempo.

Il ballerino indossava un smoking semplice blu scuro, con una camicia bianca: semplice, ma d'effetto. D'altronde Stefano ha una fortissima presenza scenica, riesce a tenere il "palco" con pochissime risorse e ad attirare l'attenzione su di sé, come ha fatto al matrimonio degli amici.

