Stefano De Martino, "incidente" con il nuovo strumento: «Breve storia triste». Cos'è successo

Stefano De Martino alle prese con musica e strumenti musicali ha condiviso con i fan un piccolo incidente con un attrezzo particolare. Si tratta delle palline "scuotimano" a sabbia ritmica, uno strumento tipicamente di origine africana simile alle maracas.

Tra pianoforte, tamburello e questo particolare strumento, oggi il conduttore si è dato alla musica, ma qualcosa è andato storto. Scopriamo insieme cos'è successo.

Stefano De Martino: ritmo interrotto

Il conduttore Rai sta vivendo un periodo proficuo per la sua carriera. Prossimo negli studi di Francesca Fagnani a Belve, sarà protagonista domani sera, martedì 26 settembre, di un'intervista molto attesa che lo vedrà in compagnia di Fabrizio Corona e Arisa per il ritorno della trasmissione della giornalista.

Ieri, domenica 24, invece, è andata in onda la prima puntata de Il Collegio, programma a cui l'ex ballerino di Amici ha prestato la voce.

Intanto, in amore, le cose proseguono per il meglio.

Meno fortunata, invece, l'esperienza giornaliera alle prese con due palline ritmiche simili alle maracas. Condividendo un'Instagram stories mentre le suonava, una di queste si è frantumata e la sabbia è caduta a terra. Aspirapolvere alla mano, il conduttore ha concluso il momento con una risata autoconsolatoria.

