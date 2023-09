Belen da piccola «uguale ai figli Santiago e Luna Marì»: ecco le foto con gli auguri di compleanno di mamma Veronica Cozzani

di Redazione web

La giornata di oggi, 20 settembre, è molto speciale per Belen Rodriguez e la sua famiglia: la showgirl argentina compie 39 anni. Belen non ha ancora condiviso nulla sulle sue storie Instagram, ma stando ad alcune indiscrezioni, potrebbe essere partita insieme a Elio Lorenzoni per festeggiare al meglio questo compleanno.

La mamma Veronica Cozzani, intanto, ha pubblicato sul suo profilo Instagram alcuni scatti della showgirl in tenera età con la didascalia: «E il tempo passa... E sono arrivati i 39... Incredibile! Buon compleanno figlia del mio cuore!»

I fan, osservando le foto, hanno notato un dettaglio molto curioso. Andiamo a scoprire cosa è successo.

Belen Rodriguez dimagrita dopo la rottura con Stefano De Martino: «Sono stati mesi complicati, ho perso 7 chili»

Belen e De Martino presto colleghi in Rai? L'indiscrezione: «Ha un'offerta per un programma»

Belen e la somiglianza con i figli

Le foto pubblicate da mamma Veronica ritraggono Belen da piccola, in tenera età e poi alcuni scatti in adolescenza e, infine, uno negli ultimi anni. I fan non hanno potuto non notare la somiglianza di Belen con alcuni tratti del viso di Santiago e Luna Marì. In particolare, secondo scatto in cui ha poco più di qualche mese, i lieanenti dolci del viso ricordano molto quelli di Santiago, il figlio avuto con Stefano De Martino, mentre nella prima foto dove ha appena 2 anni, il sorriso e il taglio degli occhi sembra ricordare quelli di Luna Marì, la figlia avuta con Antonino Spinalbese.

Belen ha sempre detto che i suoi due figli hanno ripreso quasi tutto dai loro papà, ma a quanto pare, somigliano molto anche a lei.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 20 Settembre 2023, 09:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA